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Вирусолог поведал, каким людям бесполезно делать прививку от Сovid-19

21 октября 2020, 09:50

По мнению Анатолия Альтштейна, у каждого человека есть четко индивидуальная способность вырабатывать антитела к коронавирусной инфекции.

Прививка
Вирусолог поведал, каким людям бесполезно делать прививку от Сovid-19 / Reuters

Анатолий Альтштейн, авторитетный российский вирусолог, четко очертил группу людей, которым прививка будущей вакциной от китайского коронавируса Covid-19 никак не поможет справиться с инфекцией.

Свое мнение он высказал в интервью порталу Ura. Альтштейн утверждает, что у каждого человека имеется строго индивидуальная способность вырабатывать антитела к коронавирусной инфекции. И, соответственно, поделить людей по данному признаку четко на группы невозможно.

Свое заявление медик адресовал как своеобразный ответ на утверждения директора центра имени Гамалеи Минздрава РФ (в котором разработали первую экспериментальную российскую вакцину от Covid-19 Спутник-V) Александра Гинцбурга. Тот уверял, что сразу после введения вакцины антитела к коронавирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей ‒ пожилых, употребляющих спиртное, людей в стрессовых ситуациях и принимающих противовоспалительные препараты.

"В отдельную группу вынесли пожилых людей. Но вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил ‒ и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен", ‒ рассказал Альтштейн.

Как отметил медик, стопроцентно плохая выработка антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом организма ‒ на них вакцина от Covid-19 реально может не подействовать.

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Вакцинация от коронавируса - что было ранее:

Прививка коронавирус вирусолог Covid-19
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