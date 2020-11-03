Вирусолог пояснил, когда коронавирус "успокоится" и прекратит убивать

Вирусолог расказал, когда коронавирус прекратит убивать / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 47 миллионов человек. Число жертв COVID-19 превышает миллион. Но коронавирус со временем "успокоится". Как заявил научный сотрудник Института имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, через несколько лет патогенность коронавируса значительно снизится.

"Для таких вирусов, как COVID-19 характерно изменение в сторону снижения патогенности. Где-то через год, два или три вирус станет настолько малоопасным, что с ним можно будет существовать", — сказал вирусолог в комментарии URA.RU.

По его словам, по мировой статистике видно резкое снижение летальности по сравнению с показателями весны. Он подчеркнул, что смертей стало в три-четыре раза меньше.

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