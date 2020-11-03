Вирусолог пояснил, когда коронавирус "успокоится" и прекратит убивать

Через несколько лет патогенность коронавируса значительно снизится.
Коронавирус 2020 выявили в мире у почти 47 миллионов человек. Число жертв COVID-19 превышает миллион. Но коронавирус со временем "успокоится". Как заявил научный сотрудник Института имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн, через несколько лет патогенность коронавируса значительно снизится.
"Для таких вирусов, как COVID-19 характерно изменение в сторону снижения патогенности. Где-то через год, два или три вирус станет настолько малоопасным, что с ним можно будет существовать", — сказал вирусолог в комментарии URA.RU.
По его словам, по мировой статистике видно резкое снижение летальности по сравнению с показателями весны. Он подчеркнул, что смертей стало в три-четыре раза меньше.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.
- Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что новый штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Индонезии, более летальный, он отличается чрезмерной кровожадностью.
Автор: Адриана Бубновская