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Вирусолог рассказал, что китайцы нашли прародителя коронавируса еще 7 лет назад

26 октября 2020, 13:36

Ученым не хватило знаний, чтобы понять, к чему приведет эволюция найденного 7 лет назад вируса.

коронавирус
Вирусолог заявил, что прародителя коронавируса нашли 7 лет назад / Reuters

Пандемию коронавируса можно было предотвратить. Прародителя нынешнего коронавируса ученые нашли еще семь лет назад. Однако тогда исследователям не хватило знаний, чтобы понять, к чему приведет эволюция этого вируса, заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

"Прародителя нынешнего вируса фактически удалось, еще не зная этого, выявить в 2013 году. Тогда случилось следующее: 12 китайских шахтеров спустились в шахту, чтобы там провести обследование. Из них шесть очень тяжело заболели. Подумали на грибковую инфекцию, но параллельно с этим, собрали с них пробы и спустя несколько лет исследовали", — объяснил Нетесов в комментарии URA.ru.

По словам вирусолога, понять, что это не только грибковая, но и вирусная инфекция, удалось лишь в 2018 году. Патоген оказался очень похож на тот, который теперь привел к пандемии. Но тогда ученые не обратили большого внимания на этот необычный случай, отметил Нетесов.

Вирусолог обратил внимание на то, что это говорит лишь о недостаточных на тот момент знаниях. Теперь же человечеству известно, на какие части геномов вирусов надо обращать внимание. Ученые с нынешними знаниями могут предполагать, какие из вновь выявленных вирусов далеки от того, чтобы стать патогенами человека, а какие близки к этому и могут перескочить на людей.

"Эта история нам показала, что надо искать и где. Но такие поисковые исследования должны вестись постоянно, а не наскоками", — заключил Нетесов.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что новые модификации вируса могут прийти к людям от летучих мышей и панголинов. Чтобы избежать опасных пандемий в будущем, людям нужно кардинально менять свои пищевые привычки.
  • Эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется летом 2022-го, но мир не вернется к прежней жизни после пандемии.
  • Американские ученые исследовали коронавирус 2020 от двух волн инфекции и выяснили, что в последних образцах преобладает более заразный штамм.

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