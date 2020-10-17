Вирусолог рассказал, откуда ждать агрессивных мутаций коронавируса

Вирусолог объяснил, откуда ждать агрессивных мутаций коронавируса / pixabay.com

Коронавирус в мире выявили у более 39 миллионов человек. При этом в последнее время вирус стал разлетаться по миру с бешеной скоростью. Но это не связано с мутациями. Новые более агрессивные мутации коронавируса могут прийти от животных. В организмах зверей у вируса будет больше возможностей мутировать, убежден доктор биологических наук и профессор кафедры "Вирусология" МГУ Алексей Аграновский.

Об этом Аграновский заявил в комментарии URA.RU.

"Если откуда-то и ждать новых вариантов агрессивного вируса, то скорее из животных резервуаров. Откуда, собственно, и появился SARS-CoV-2. Там он менялся и оказался весьма приспособлен, чтобы заражать людей. В человеческой популяции это вряд ли произойдет", — рассказал Аграновский.

По словам вирусолога, для приобретения агрессивных мутаций вирусу нужно много носителей. Скорее всего, коронавирусу не хватит количества зараженных, чтобы развиться в более жесткую форму, считает Аграновский. Тем более, скоро ему может помешать вакцина, готовящаяся для противодействия Covid-19.

Ученый признал, что нежелательные для людей мутации вируса возможны, но крайне маловероятны, из-за низкой скорости изменения Covid-19.

"Он не так быстро меняется, как вирус гриппа. Мы делаем все возможное и неплохо справляемся. Я надеюсь на новые вакцины", — пояснил Аграновский.

Однако рано говорить о победе людей над коронавирусом. Сейчас главная задача — сбить эпидемию. О победе можно будет заявить, когда суточный прирост заболевших будет менее 1000 человек, заключил эксперт.

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