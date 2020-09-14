Вирусолог рассказала, можно ли одновременно заболеть гриппом и Covid-19

Врач рассказали, можно ли сразу заболеть гриппом и Covid-19 / Reuters

Гриппом и китайским коронавирусом Covid-19 практически невозможно заразиться и, соответственно, заболеть одновременно.

Об этом заявила известный врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире Обозреватель ТВ.

По ее словам, между Covid-19 и гриппом идет жесткая конкуренция и по итогу организм человека заражает только один.

Как утверждает Мироненко, в одну клетку тела обычно не могут попасть сразу два вируса, поскольку при инфицировании человека выделяется интерферон ‒ защитный белок. Именно он не пропускает в клетку другие вирусы.

Медик утверждает ‒ осенью в Украине попадет новый циркулирующий вирус, а это Covid-19 ни в коем разе не становится гриппом. Дело в том, что коронавирус и грипп "бьют" по одним и тем же органам тела ‒ в первую очередь легкие и дыхательные пути. Таким образом, осенью, скорее всего, произойдет "конкуренция вирусов" за них в организме человека.

Мироненко отметила ‒ в случае, если человек заболел гриппом, то не значит, что он автоматически получил защиту от коронавируса Covid-19.

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