Вирусолог рассказала, можно ли одновременно заболеть гриппом и Covid-19

Медик ответила на вопрос - могут ли в одну клетку тела попасть сразу и коронавирус, и грипп.
Гриппом и китайским коронавирусом Covid-19 практически невозможно заразиться и, соответственно, заболеть одновременно.
Об этом заявила известный врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко в эфире Обозреватель ТВ.
По ее словам, между Covid-19 и гриппом идет жесткая конкуренция и по итогу организм человека заражает только один.
Как утверждает Мироненко, в одну клетку тела обычно не могут попасть сразу два вируса, поскольку при инфицировании человека выделяется интерферон ‒ защитный белок. Именно он не пропускает в клетку другие вирусы.
Медик утверждает ‒ осенью в Украине попадет новый циркулирующий вирус, а это Covid-19 ни в коем разе не становится гриппом. Дело в том, что коронавирус и грипп "бьют" по одним и тем же органам тела ‒ в первую очередь легкие и дыхательные пути. Таким образом, осенью, скорее всего, произойдет "конкуренция вирусов" за них в организме человека.
Мироненко отметила ‒ в случае, если человек заболел гриппом, то не значит, что он автоматически получил защиту от коронавируса Covid-19.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили - в среднем организм реагирует на заражение COVID-19 повышением температуры, затем появляется кашель, затем боли в мышцах, после этого начинается тошнота и/или рвота, и в финале присоединяется диарея. А грипп, согласно исследованиям, начинается с кашля, а температура повышается только на следующем этапе.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керхове рассказала ‒ медики всерьез рассматривают доказательства новых возможных путей передачи китайского коронавируса (воздушного и аэрозольного).