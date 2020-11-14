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Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19

14 ноября 2020, 10:14

По словам эксперта, те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.

коронавирус, больница, врачи
Вирусолог объяснил, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 / Фото Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 53 миллионов человек, а число жертв COVID-19 превысило 1,3 миллиона. При этом не все люди болеют тяжело. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто менее подвержен риску перенести коронавирус в тяжелой форме.

"Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает", — сказал Зверев в интервью Парламентской газете.

По словам эксперта, те, кто переносит инфекцию в легкой форме, менее опасны для общества.

"Очень важна доза заражения….Понятно, что вероятность заражения от людей с тяжелой формой, у которых выделение этого вируса в большом количестве происходит постоянно, выше. Но прямой зависимости здесь нет", — подчеркнул он.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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