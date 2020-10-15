Вирусолог сказал, грозит ли из-за коронавируса шизофрения

Коронавирус не вызывает шизофрению, полагает вирусолог / Reuters

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что коронавирус Covid-19 не вызывает психическое расстройство под названием шизофрения.

Один из важных симптомов Covid-19 – потеря обоняния, связан с воздействием вируса на нервные клетки, рассказал врач РИА Новости.

По его словам, вполне возможно, что, как утверждают бразильские ученые, коронавирус вызывает гибель нейронов.

"Думаю, что шизофрению коронавирус не вызывает... А вот что он вызывает гибель нейронов – это вполне вероятно…", – сказал доктор наук.

Ранее в Бразилии ученые выяснили, что из-за Covid-19 могут гибнуть нейроны.

По данным исследователей, коронавирус вызывает значительные изменения в структуре коры головного мозга и в областях, которые отвечают за внимание, память и речь.

Справка. В Университете Джонса Хопкинса сообщили, что коронавирус в мире по состоянию на 15:05 четверга, 15 октября, диагностирован у 38 млн 574 тысяч 120 человек, скончались 1 млн 93 тысячи 253 инфицированных, а выздоровели 26 млн 720 тысяч 847 человек.