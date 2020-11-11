Вирусолог сказала, когда Украине светит эффективная вакцина от коронавируса

В Украине вряд ли скоро появится препарат от вируса COVID-19, полагает врач.
Заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко, спрогнозировала, когда в Украине появится эффективная вакцина от коронавируса COVID-19, которую создают американская и немецкая компании – Pfizer и BioNTech.
Украина вряд ли скоро получит препарат от вируса, рассказала врач Главреду.
Собеседница полагает, что вакцина от COVID-19 может появиться в украинском государстве через год.
"Неизвестно, когда очередь дойдет до нас. Дай бог, чтобы это случилось к будущему эпидемическому сезону. Так что – через год. Раньше Украина вряд ли получит вакцину", – сказала вирусолог.
Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech сделали прорыв в создании вакцины от коронавируса. В компаниях утверждали, что их препарат предотвращает заражение коронавирусом в 90% случаев.
- Справка. В марте из-за коронавируса была объявлена пандемия. Из-за COVID-19 ряд стран мира ввели карантин, началась работа над созданием вакцины от вируса.
- В России 11 августа зарегистрировали вакцину от коронавируса, которую разработал центр им. Гамалеи. Российская вакцина стала первой зарегистрированной в мире.
- Российскую вакцину не одобрили во Всемирной организации здравоохранения, поскольку она не прошла все этапы испытаний.