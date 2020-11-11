Вирусолог сказала, когда Украине светит эффективная вакцина от коронавируса

В Украине действенная вакцина от COVID-19 может появиться через год, спрогнозировала врач / Reuters

Заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко, спрогнозировала, когда в Украине появится эффективная вакцина от коронавируса COVID-19, которую создают американская и немецкая компании – Pfizer и BioNTech.

Украина вряд ли скоро получит препарат от вируса, рассказала врач Главреду.

Собеседница полагает, что вакцина от COVID-19 может появиться в украинском государстве через год.

"Неизвестно, когда очередь дойдет до нас. Дай бог, чтобы это случилось к будущему эпидемическому сезону. Так что – через год. Раньше Украина вряд ли получит вакцину", – сказала вирусолог.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech сделали прорыв в создании вакцины от коронавируса. В компаниях утверждали, что их препарат предотвращает заражение коронавирусом в 90% случаев.