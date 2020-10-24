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Виталий Кличко заразился коронавирусом

24 октября 2020, 17:37

Мэр Киева подхватил Сovid-19 и ушел на самоизоляцию.

У Виталия Кличко нашли Сovid-19 – Виталий Кличко новости
У Виталия Кличко нашли коронавирус / УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что у него диагностирован китайский коронавирус Сovid-19.

Градоначальник поделился на своей странице в Facebook, что чувствует себя хорошо.

Кличко добавил, что должен самоизолироваться и будет работать дома.

"...Коронавирус подкрался в самый неловкий момент. Сегодня (в субботу, 24 октября, – Ред.) получил положительный результат теста... Чувствую себя хорошо...", – поделился глава города.

  • Напомним, коронавирус в Киеве по состоянию на 24 октября диагностирован у 33 тысяч 695 человек, скончались 674 человека, а выздоровели 11 тысяч 686 человек.
  • За сутки Сovid-19 диагностирован у 560 человек. Ранее – 22 октября, был установлен суточный антирекорд по количеству больных – вирус нашли у 635 человек.
  • В Украине есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Столице сначала была в зеленой зоне, потом попала в желтую, а после этого – в оранжевую.

Справка. В Украине 25 октября запланировано проведение местных выборов, в частности, будут избирать мэра Киева.

Виталий Кличко коронавирус новости Коронавирус Киев
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