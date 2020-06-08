Ученые назвали витамин, который защитит от коронавирусной смерти

Организм человека не способен самостоятельно вырабатывать витамин K.
Недостаток витамина К может спровоцировать тяжелое течение коронавирусной инфекции, а его достаточное количество, наоборот, может стать защитой от летального исхода. К таком выводу пришли врачи из больницы в Неймегене (Нидерланды).
В связи с этим врач-диетолог Светлана Фус рассказала, как получать витамин К и в каком количестве он необходим оргнизму. Об этом сообщает MedikForum.ru.
Стоит обратить внимание, что организм человека не способен самостоятельно вырабатывать витамин K, его содержание необходимо восполнять питанием.
Витамин К – виды
Существуют два вида этого витамина: К1 (филлохинон) и К2 (менахинон). Эти вещества – защитники от рака (конкретно рака печени), диабета, сердечных заболеваний. Нехватка витамина К способствует образованию тромбов в кровотоке, кальцификации (жесткости) артерий.
Витамин К - польза
Этот витамин помогает усваивать кальций, улучшает здоровье костей и подвижность. Кроме того, он играет особую роль в процессах свертываемости крови.
"Для свертываемости крови нужен протромбин, который вырабатывается в печени человека с помощью витамина K, Помимо него печенью производятся другие элементы, необходимые для этого процесса, и все они требуют наличия в организме витамина K в определенном количестве. При отсутствии этих элементов кровь сворачивается очень медленно", - рассказала эксперт.
Суточная норма витамина К
По словам диетолога, суточная норма витамина К составляет 120 микрограммов для мужчин и 90 микрограммов - для женщин.
Витамином К богаты такие продукты:
- зеленые листовые овощи: капуста кале, шпинат, швейцарский мангольд, зелень репы, листовая горчица, зелень петрушки, салат ромэн;
- крестоцветные: разные виды капусты;
- спаржа, горох, чечевица;
- ягоды: чернослив, виноград, малина, авокадо, киви, черника.
Как сообщал Главред, ранее стало известно, что витамин D играет не последнюю роль в борьбе против коронавируса COVID-19. В частности, он имеет важное значение при профилактике респираторных инфекций и укреплении иммунитета. Кроме того, "солнечный" витамин (так называют витамин D) влияет на сокращение использования антибиотиков в случае болезни.