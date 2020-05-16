"Не надо делать трагедию из смерти 200 человек": президент Федерации биатлона высказался о COVID-19

Владимир Брынзак сделал громкое заявление о коронавирусе / УНИАН

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 16 мая выявили у 17 858 жителей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек (+21 за сутки).

В то же время президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак убежден, что в панике из-за коронавируса виноват интернет.

"Дело не в том, верю я или не верю в коронавирус. Есть цифры. За два месяца в Украине умерло 100 тысяч человек, из них от коронавируса — 200 человек. Достаточно включить здравый смысл, чтобы понять, что здесь что-то не так. Но все верят. Я и сейчас скажу, и буду врагом. Да, беречься не помешает. Мою руки, пользуюсь антисептиком. Этого достаточно. Не надо делать трагедию из смерти 200 человек на 40 миллионов населения", - рассказал Брынзак в интервью Главкому.

По его словам, от алкоголизма в то же время умерло 6000.

"А риски, сколько будет самоубийств из-за того, что людей закрыли дома, кто-то посчитал? Люди сидят в хрущевках, в комнатах с плесенью и грибком, и не могут выйти на улицу, пройтись парком, подышать свежим воздухом и поднять иммунитет. Это нормально? Об экономических последствиях кризиса я вообще молчу. Как по мне, не было бы интернета, такой бы паники не было", — обратил внимание Брынзак.

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Кличко уточнил, что по результатам тестов, из них – 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала.