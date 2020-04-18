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"Начинайте как можно скорее": Зеленский дал срочное поручение из-за COVID-19

18 апреля 2020, 16:23

Задолженности перед медиками будут покрывать благодаря субвенциям.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский дал неотложное поручение решить вопрос с задолженностями по заработной плате врачам и другим медицинским работникам.

Как подчеркнул он во время совещания по борьбе с коронавирусом, задолженности будут покрывать благодаря субвенциям, заложенным в новой версии госбюджета.

"Надо закрыть вопрос с задолженностями врачам в ближайшее время. Неважно, по каким причинам они возникли. Мы продумали, чтобы бюджет содержал все ресурсы для решения проблем. Я понимаю, что задолженности точечные, однако начинайте выплачивать их как можно скорее. В бюджете, среди прочего, заложено и дополнительное финансирование для тех, кто борется с коронавирусом. Все это медики должны получить уже с апреля", - цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Кроме того, глава государства акцентировал внимание на том, что следует продолжать обеспечивать врачей средствами защиты и объяснять алгоритмы, как уберечься от инфицирования.

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Напомним, ранее Зеленский поставил задачу Кабинету министров погасить задолженности по зарплатам перед шахтерами. В противном случае зарплаты не дождутся все члены правительства, подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский коронавирус в Украине задолженность
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