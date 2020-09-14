Власти Харькова пояснили, куда исчез Кернес

Последний раз мэра Харькова на публике видели в день города, 23 августа.
Харьковский горсовет официально подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном. Однако там опровергли информацию, что Кернес находится в коме после заражения коронавирусом.
При этом в мэрии заверили, что городской голова даже в нынешнем его состоянии "полностью контролирует ситуацию в городе".
"Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не слишком удачных" политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", – говорится в заявлении городского совета на его сайте.
Коронавирус в Харькове - что известно:
- 7 августа Харьков попал в красную зону, что означает введение жестких ограничений в городе. Спустя несколько часов в тот же день в Минздраве опубликовали новую карту, где Харьков находился уже в зеленой зоне. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Харьковской обладминистрации.
- В тот же день Геннадий Кернес заявил, что в Харькове не будут ограничивать движение общественного транспорта из-за внесения города в красную зону карантина в связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом.
Автор: Диана Беловодская