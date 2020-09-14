Власти Харькова пояснили, куда исчез Кернес

Кернес и коронавирус - в мэрии пояснили, что случилось с Кернесом / 057.ua

Харьковский горсовет официально подтвердил, что Геннадий Кернес находится на больничном. Однако там опровергли информацию, что Кернес находится в коме после заражения коронавирусом.

При этом в мэрии заверили, что городской голова даже в нынешнем его состоянии "полностью контролирует ситуацию в городе".

"Горсовет связывает распространение заведомо ложной информации с обострением амбиций "не слишком удачных" политиков. Геннадий Кернес действительно находится на больничном, но при этом мэр полностью контролирует ситуацию в городе", – говорится в заявлении городского совета на его сайте.

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