Во много раз больше: ученые сделали пугающий вывод насчет числа больных COVID-19

Ученые сделали пугающий вывод насчет числа больных COVID-19 / Reuters

Число людей, которые инфицированы китайским коронавирусом COVID-19 в мире по меньшей мере в шесть раз больше, чем гласит официальная статистика.

К соответствующему выводу пришли ученые из Австралийского национального университета (Канберра). Результаты их исследования были опубликованы в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Для своего исследования ученые использовали метод ретроспективного анализа. Они отталкивались от количества смертей, причиной которых, согласно выводам медиков, стал китайский коронавирус, и высчитывали, сколько человек должно быть инфицировано ‒ для того, чтобы достичь такого уровня смертности.

На основании анализа смертности в 15 странах (среди них страны Европы, Южной Америки, Австралия и другие ‒ с общим населением в 817 млн человек) ученые пришли к выводу, что с 28 марта по 31 августа 2020-го истинный уровень инфицирования был в 6,2 раза выше, чем указывается в статистике, которую сделали на основе тестов.

По мнению исследователей, такое положение вещей связано с большим числом ложноотрицательных результатов, а также с тем, что многие скрывают факт своего заболевания и с проведением недостаточного количества тестов во многих странах.

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