Во сколько Украине обойдется локдаун: экономист озвучил цифры

Локдаун обойдется Госбюджету в миллиарды гривен / УНИАН

Если в Украине будет введен жесткий карантин, то поддержка предпринимателей обойдется Госбюджету примерно в 20 миллиардов гривен.

Об этом заявил экс-заместитель министра экономики Украины Павел Кухта, передает Украина 24.

"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - рассказал Кухта.

По словам эксперта, единственный выход из ситуации – "быстро разблокировать программу МВФ и получить финансирование".

"Но там время идет не на дни, а на часы, и, кажется, это время потеряно. До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - резюмировал он.

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