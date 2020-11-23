Во сколько Украине обойдется локдаун: экономист озвучил цифры

Единственный выход из ситуации – быстро разблокировать программу МВФ и получить финансирование, считает Павел Кухта.
Если в Украине будет введен жесткий карантин, то поддержка предпринимателей обойдется Госбюджету примерно в 20 миллиардов гривен.
Об этом заявил экс-заместитель министра экономики Украины Павел Кухта, передает Украина 24.
"Очень приблизительно, в месяц такая поддержка предпринимателей в отраслях, по которым бьет локдаун – это около 20 млрд грн. Этих денег сейчас нет в бюджете Украины. Там денег на грани, чтобы выплачивать пенсии и зарплаты", - рассказал Кухта.
По словам эксперта, единственный выход из ситуации – "быстро разблокировать программу МВФ и получить финансирование".
"Но там время идет не на дни, а на часы, и, кажется, это время потеряно. До конца декабря мы физически не успеем. Думаю, что ранее января, при наилучшем сценарии, мы это не можем получить, а учитывая, что мировые рынки спят, то и январь, скорее всего, потеряем", - резюмировал он.
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Карантин 2020 в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Кабинет министров Украины 13 октября принял решение о продлении карантина на территории страны до 31 декабря. При этом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации профилактические меры были ужесточены.
- 11 ноября правительство отменило разделение страны на эпидемиологические зоны и установило карантин выходного дня. С 14 ноября по субботам и воскресеньям в Украине запрещена работа заведений общепита и торгово-развлекательной сферы.
- 20 ноября в Сети появился возможный проект нового карантина в Украине, который, согласно данной информации, может быть введен с 1 декабря по 14 января.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 21 ноября заявил, что правительство в первую очередь будет изучать показатели карантина выходного дня. Если профилактика на выходных не сработает, власть может перейти к обсуждению тотального локдауна.
- В Минздраве назвали надежный способ, как избежать жесткого локдауна.