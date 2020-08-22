"Во все очереди мы записаны": Зеленский рассказал о ситуации с вакциной от COVID-19

Зеленский прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине / president.gov.ua

Коронавирус в Украине вышел на новую высоту – по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине уже почти 103 тысячи человек заболели COVID-19. Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с эпидемией в стране и рассказал, стоит ли ждать Украине вакцину от коронавируса.

По словам главы государства, Украина записана во все очереди. Но пока определенности в вопросе вакцины нет. Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу Украина 24.

"Мы записаны во все очереди, но пока это все слова, разработки, обещания. Поэтому я еще раз прошу серьезно к этому (пандемии коронавируса, - ред.) относиться. Расстояние, маска...", - отметил президент.

Читайте такжеВ ВОЗ сделали важное заявление по поводу вакцины от COVID-19Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский также заявил, что в Украине сейчас наступила первая волна китайского коронавируса COVID-19, и она растет.

При этом ни количество коек в больницах, ни количество специалистов не смогут выдержать второй или третьей волны коронавируса, если она будет очень мощной.

"У нас в Украине первой волны реально не было. Сейчас она наступила, и сейчас мы растем. Первую волну мы просто сбили, в Украине ее не было, в то время, когда она была в Европе. Это связано с тем, что мы принимали людей домой, мы не блокировали, мы их возвращали домой…", – заявил глава государства.