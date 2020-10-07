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Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав

7 октября 2020, 10:04

Главный санврач Украины Виктор Ляшко объяснил, что такое волна коронавируса.

коронавирус,Киев
С самого начала эпидемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев заражения / УНИАН

В Украине пока что не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч и более случаев, затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.

"Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется", - заявил Ляшко.

В Минздраве также отметили, что в Украине с самого начала эпидемии коронавируса наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

Коронавирус в Украине – что было ранее:

  • Коронавирус в Украине по состоянию на среду, 7 октября, заразил 239 337 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +4 753. Это новый суточный антирекорд.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин заявил, что Украину ждет достаточно серьезное увеличение числа больных коронавирусом. По его словам, в ноябре месяце заболеваемость составит не менее 10-12 тысяч человек ежедневно.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.
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