Волны Covid-19 в Украине еще не было - Минздрав

С самого начала эпидемии наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев заражения / УНИАН

В Украине пока что не было волны коронавируса, в отличие от Франции или Германии.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, волна коронавируса - это когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч и более случаев, затем падение до единичных случаев, а затем вновь рост на десятки тысяч в день.

"Например, во Франции, Испании, Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же есть постепенный рост, с которым система здравоохранения пока справляется", - заявил Ляшко.

В Минздраве также отметили, что в Украине с самого начала эпидемии коронавируса наблюдался относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

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