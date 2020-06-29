"Вы чмо последнее!": Волочкову наказали за нарушение карантина

Волочкова нарушила карантин и ее жестко наказали / Instagram

Одиозная российская балерина Анастасия Волочкова нарушила карантин, пробравшись в село Дивеево – на "паломничество". Но местные власти душевный порыв артистки не оценили: село официально закрыто для паломников из-за карантина.

Настя в Дивеево приехала тайком: автомобиль оставила около КПП и прогулялась пешком через лес.

Местные жители гостье оказались не рады. Что неудивительно: по статистике, там зараженных коронавирусом в 1,6 раза больше, чем в Москве. Поэтому быстро доложили о нарушении карантина куда надо.

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"Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!" – возмутилась она из-за "произвола" властей.

В комментариях к видео и соответствующим постам в соцсетях пользователи встали на сторону правоохранителей. А Настю называют "пьяной", "нахалкой" и "звездой оргазма".

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