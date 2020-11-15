УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

ВОЗ и ЕС побили горшки: у европейцев появится агентство для борьбы с эпидемиями

15 ноября 2020, 11:39

Евросоюз решил создать независимую альтернативу ВОЗ.

коронавирус
Евросоюз будет самостоятельно противостоять пандемии коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время ускорился в Европе - многие страны ужесточили карантинные ограничения. Но на этом Европа решила не останавливаться. Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство для борьбы с эпидемиями. Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны Евросоюза вакцинами и медикаментами.

"Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС - ред.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Deutsche Welle.

Еврокомиссар объяснила, что в тот период были проблемы с подготовкой стран, нехватка медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования. Для предотвращения подобной ситуации в ЕС хотят создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний.

"Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - отметила Кириакидес.

Она считает, что в нынешнее время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова.

Заявления ВОЗ – о чем сообщалось ранее:

коронавирус ВОЗ пандемия коронавируса новости Европы коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «ВОЗ и ЕС побили горшки: у европейцев появится агентство для борьбы с эпидемиями». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Назван город Украины, где коронавирус бушует больше всегоНазван город Украины, где коронавирус бушует больше всего Карантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявлениеКарантин в Украине продлится до апреля: в Минздраве сделали заявление Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19Вирусолог растолковал, кому не грозит тяжелая форма COVID-19 Как защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средстваКак защититься от коронавируса и пневмонии: врач назвал самые эффективные средства Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19
Следующий материал

Последние новости

11:55
Ученые назвали еще один неожиданный симптом коронавируса
11:45
Аналитик дал прогноз, какой будет курс доллара на следующей неделе
11:39
ВОЗ и ЕС побили горшки: у европейцев появится агентство для борьбы с эпидемиями Видео
11:20
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
11:06
Мрачное будущее человечества: вышел клип по мотивам Cyberpunk 2077 Видео
Реклама
11:03
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
10:54
В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину Видео
10:50
Второй тур местных выборов в Украине: наблюдатели зафиксировали первые нарушения Видео
10:48
Коронавирусная буря накрывает Украину: в ближайший месяц выживет сильнейший мнение
10:40
Вирусолог сказала, когда Украине светит эффективная вакцина от коронавируса Видео
10:30
Самые модные женские перчатки и теплые варежки на зиму 2021 - фото Фото Видео
10:29
"Одна из лучших игр всех времен": критики воспевают оды новому эксклюзиву PS5 Видео
10:16
Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта Видео
10:02
Погода в Украине на Новый год: народный синоптик огорчил прогнозом Видео
09:59
Трамп выругал ультралевых "мерзавцев" за нападения на его сторонников Видео
09:43
Врач объяснил, могут ли коты и собаки заразиться COVID-19
09:27
Антикоррупционные органы в Украине создавались не для борьбы с коррупцией мнение
09:24
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
09:22
В Украине проходит второй тур местных выборов: какие города голосуют Видео
09:03
Трижды уйдет в минус: синоптик рассказал, что будет с погодой до конца ноября Видео
Реклама
08:27
Коронавирус в Киеве пересек "красную" линию: за сутки - еще почти тысяча больных
08:23
Коронавирус в Украине 15 ноября – за сутки поставили почти 10 700 диагнозов COVID-19 Видео
08:18
Нашу экономику ждёт мясорубка, о росте доходов украинцев можно забыть мнение
07:57
Врач назвала скрытые угрозы коронавируса Видео
07:24
Трамп сделал смелое заявление о пересчете голосов в Джорджии Видео
06:59
Раскрыты неочевидные угрозы соли Видео
06:52
Этот Зеленский уже скис, несите другого мнение
06:33
Неотразимые джинсы в стиле пэчворк входят в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
06:06
Стало известно, какую вакцину от COVID-19 планирует закупить Украина Видео
05:05
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
04:37
Без локдауна не обойтись: врач дала мрачный прогноз роста смертности из-за COVID-19 Видео
04:02
В Крыму назвали воровство причиной отсутствия воды
03:44
Кастетом в глаз: стала известна причина нападения на бойца ММА Видео
03:08
Петиция об отмене карантина выходного дня в Украине собрала необходимые голоса Видео
02:32
Политик рассказал, почему итог войны в Карабахе – позорное поражение России Видео
01:30
Ураганная эпидемия: эксперт дал мрачный прогноз насчет карантина выходного дня Видео
01:09
В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице Видео
00:57
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
00:39
Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна Видео
00:15
Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление Видео
Реклама
14 ноября, суббота
23:55
Ученые заявили о мутациях коронавируса с уменьшением летальности Видео
23:37
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
23:35
Украина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций Фото
23:12
"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Видео
23:00
Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом
22:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
22:22
Экс-советник Ермака пожаловался на присвоение миллиардов из фонда Covid-19
22:16
Украинские гандболистки устроили жестокий махач прямо на площадке Видео
22:05
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
21:32
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять