ВОЗ и ЕС побили горшки: у европейцев появится агентство для борьбы с эпидемиями

Евросоюз будет самостоятельно противостоять пандемии коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 в последнее время ускорился в Европе - многие страны ужесточили карантинные ограничения. Но на этом Европа решила не останавливаться. Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство для борьбы с эпидемиями. Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны Евросоюза вакцинами и медикаментами.

"Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых (странами ЕС - ред.) на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", - заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, передает Deutsche Welle.

Еврокомиссар объяснила, что в тот период были проблемы с подготовкой стран, нехватка медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования. Для предотвращения подобной ситуации в ЕС хотят создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний.

"Речь идет о независимости от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - отметила Кириакидес.

Она считает, что в нынешнее время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова.

Заявления ВОЗ – о чем сообщалось ранее: