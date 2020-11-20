ВОЗ опровергла эффективность популярного препарата от COVID-19

Ремдесивир не улучшает состояние пациентов / Фото Reuters

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания.

Соответствующая информация появилась на сайте ВОЗ.

Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов". В частности, Ремдесивир не имеет значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты.

Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

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Напомним: