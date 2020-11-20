ВОЗ опровергла эффективность популярного препарата от COVID-19

В организации не рекомендуют использовать Ремдесивир для лечения пациентов.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания.
Соответствующая информация появилась на сайте ВОЗ.
Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов". В частности, Ремдесивир не имеет значимого влияния на смертность, потребность в искусственной вентиляции легких, время до клинического улучшения и другие важные для пациента результаты.
Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.
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Напомним:
- Ремдесивиром лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
- 13 октября Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда - в том числе на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения и на закупку лекарственного средства Ремдесивир.
- 18 октября главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Ремдесивир транспортируется в Украину. По его словам, этот препарат первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания больного COVID-19 человека на стационарном лечении.