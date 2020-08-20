"ВОЗ призывала к отмене карантина": в организации объяснили ситуацию

В ВОЗ не требовали отмены карантинных ограничений/ Reuters

Всемирная организация здравоохранения не призывала отменить противоэпидемиологические меры в связи с негативным влиянием таких мероприятий на экономики разных стран. Однако в ВОЗ действительно выступают против жесткого карантина.

Множество русскоязычных средств массовой информации растиражировали сведения, согласно которым ВОЗ призывала отказаться от карантина по причине потенциальной экономической катастрофы для государств.

Однако такая информация не является достоверной – она появилась вследствие некорректного перевода интервью главного эпидемиолога Организации Марии Ван Керкхов, которое она дала изданию The Telegraph.Читайте такжеВакцина от СОVID-19 на грани провала: в ВОЗ сделали резонансное заявление

Некоторые интернет-ресурсы опубликовали материалы, в которых речь шла о том, что в ВОЗ призывают больше не вводить карантинные ограничения из-за потенциальных экономических проблем. В действительности Ван Керкхов говорила о жестком карантине с тотальными запретами.

"Локдауны – это не что-то такое, что рекомендовано ВОЗ, но их необходимо использовать в ряде стран, потому что вспышки растут очень быстро. Однако мы надеемся, что странам больше не придется вводить национальные блокировки", – сказала эпидемиолог в беседе с журналистами.

По состоянию на среду, 19 августа, в мире зафиксировано более 22 миллионов случаев заражения COVID-19. Погибли 779 533 человек