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ВОЗ зафиксировала новый суточный антирекорд заражений Covid-19 в мире

9 октября 2020, 07:29

В тройку лидеров по числу новых инфицированных попали Индия, Бразилия и США.

коронавирус
Коронавирус заразил более 36 млн людей во всем мире / Фото pixabay.com

В четверг, 8 октября, во всем мире были зарегистрированы 338 779 новых случаев заражения коронавирусом. Это является самым большим показателем за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает BBC News.

Наибольшее количество новых случаев заражения Covid-19 было зарегистрировано в Индии - 78 524. На втором месте по числу заболевших расположилась Бразилия - 41 906 случаев, на третьем - США с 38 904 случаями.

По данным ВОЗ, последний антирекрд в мире был зарегестрирован 2 октября. Тогда за сутки заразились 330 340 человек во всем мире.

В четверг во всем мире было зарегистрировано 5 514 смертей, в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.

Коронавирус в мире – статистика 9 октября

Тем временем по состоянию на утро пятницы, 9 октября, в мире зарегистрированы 36 444 284 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразились 367 267 человек.

Жертвами болезни стали 1 060 929 пациентов (+6 217 за сутки).

Коронавирус в мире - статистика 9 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки. По состоянию на 8 октября общее число больных Covid-19 в Украине - 244 734 человека. За последние 24 часа добавились +5 397 новых больных.
  • Коронавирус в Киеве 8 октября подобрался к суточному антирекорду – болезнь диагностировали еще у +422 человек. Общее количество заболевших в столице – 25 896 человек.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украине будет заболеваемость Covid-19 не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • Вакцина от коронавируса будет доступна в Украине во второй половине 2021 года. Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт. По его словам, в первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

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