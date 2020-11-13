ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса Sputnik V пройдет проверку в ВОЗ / Пресс-служба Минздрава России

ВОЗ рассматривает возможность внести российскую вакцину Sputnik V в перечень препаратов, что потенциально могут использоваться в чрезвычайных ситуациях. Но для начала ВОЗ проведет проверку вакцины.

Как пишет Reuters, в ВОЗ продолжают работать над составлением списка вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты", – заверили в организации.

В случае успешных испытаний российская вакцина станет второй в списке потенциальных препаратов – после вакцины от СOVID-19 с эффективностью в 90% от компаний Pfizer Inc PFE.N и BioNTech.

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