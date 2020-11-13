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ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

13 ноября 2020, 09:23

В ВОЗ продолжают работать над составлением списка вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях.

Российская вакцина от коронавируса Sputnik V пройдет проверку в ВОЗ
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V пройдет проверку в ВОЗ / Пресс-служба Минздрава России

ВОЗ рассматривает возможность внести российскую вакцину Sputnik V в перечень препаратов, что потенциально могут использоваться в чрезвычайных ситуациях. Но для начала ВОЗ проведет проверку вакцины.

Как пишет Reuters, в ВОЗ продолжают работать над составлением списка вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях.

"Мы с нетерпением ждем данных по их вакцине-кандидату Sputnik V. Если будет обнаружено, что представленный на оценку продукт соответствует критериям включения в список, ВОЗ обнародует результаты", – заверили в организации.

В случае успешных испытаний российская вакцина станет второй в списке потенциальных препаратов – после вакцины от СOVID-19 с эффективностью в 90% от компаний Pfizer Inc PFE.N и BioNTech.

Вакцина против коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Единственная в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса - это российский препарат Спутник V. Он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
  • О регистрации вакцины 11 августа заявил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей прошла процедуру вакцинации данным препаратом.
  • Эффективность российской вакцины от коронавируса Спутник V в ходе первого промежуточного анализа данных третьей фазы исследований составила 92%. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и заявил, что можно начинать массовую вакцинацию.
  • Эти сообщения появились на фоне информации о том, что три медика в Алтайском крае заразились COVID-19 после прививки российской вакциной Спутник V.
  • Ранее стало известно о серьезных проблемах с вакциной Pfizer от коронавируса. В компании Pfizer уже разработали соответствующий план транспортировки вакцины от COVID-19.

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