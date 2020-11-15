Возвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявление

Разработчик вакцины от коронавируса оценил ее эффективность / Reuters

Вакцина от коронавируса может сократить темпы передачи COVID-19 от человека к человеку на 50%.

Как заявил Угур Шахин, исполнительный директор компании BioNTech, которая совместно с фирмой Pfizer разрабатывает вакцину от коронавируса, благодаря этому количество случаев инфицирования резко сократится, пишет The Guardian.

"Я уверен, что такая высокоэффективная вакцина снизит передачу вируса от человека к человеку, возможно, не на 90%, а на 50%. Но мы не должны забывать, что даже это приведет к резкому сокращению темпов распространения коронавируса", — сказал он.

Шахин подчеркнул, что они смогут лучше понять насколько сильно их вакцина замедляет передачу вируса только спустя несколько месяцев, после дальнейшего исследования антител участников испытания.

Ученый добавил, что они пока не знают насколько длительным будет эффект вакцины, однако, в зависимости от реакции антител, новый укол может понадобиться "каждый год, каждые два года или каждые пять лет".

Также Шахин заявил, что при оптимистических прогнозах вакцину начнут поставлять в конце этого года или в начале 2021-го. По его словам, цель — доставить свыше 300 млн доз вакцин к апрелю, что позволит лишь создать предусловия для положительного эффекта от ее использования.

Отмечается, что компании Pfizer и BioNTech планируют распространить более 300 миллионов доз своей вакцины к апрелю 2021 года.

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