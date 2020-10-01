Врач назвал большую проблему при коронавирусе

При коронавирусе под удар могут попасть ряд органов, предупредил врач / Reuters

Ведущий специалист Медицинского центра Тель-Авива в области лечения инфекционных заболеваний – врач Евгений Качман, сообщил, что при коронавирусе Covid-19 есть большая проблема.

Коронавирус вызывает полиорганную недостаточность, то есть под удар могут попасть не только легкие, но и другие органы, рассказал медик в интервью РБК-Украина.

Собеседник добавил, что Covid-19 намного серьезнее гриппа.

По его словам, даже от самого сильного сезонного гриппа смертность населения составляет около 1%, а от коронавируса – примерно в пять раз больше.

"…Такой частоты осложнений, как мы сейчас наблюдаем от Covid-19, при обычном гриппе не бывает. Большая проблема в том, что Covid-19 вызывает полиорганную недостаточность, страдать могут не только легкие, но и сердце, сосуды, почки, головной мозг…", – сказал Качман.

Ранее бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун поделилась, что у нового коронавируса и гриппа есть много общих симптомов.

Супрун отметила, что при гриппе нет ряда симптомов, которые характерны для Covid-19, – это затрудненное дыхание, потеря обоняния и потеря способности чувствовать вкус.

Справка. На сайте Университета Джонса Хопкинса говорится, что коронавирус в мире по состоянию на 15:45 четверга, 1 октября, диагностирован у 34 млн 18 тысяч 143 человек, скончались 1 млн 14 тысяч 995 человек, а выздоровели 23 млн 671 тысяча 237 человек.