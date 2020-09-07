Врач назвал четыре основных правила защиты от COVID-19

Врач посоветовал пользоваться маской в помещениях, где находится много людей / pixabay.com

Врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин назвал четыре основных правила, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавируса, чтобы снизить риск заражения.

Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.

Правила поведения при пандемии

Первое правило. Необходимо оценивать риск в каждой конкретной ситуации, прежде всего, входя в закрытые помещения.

Второе правило. Необходимо правильно соблюдать социальную дистанцию.

Третье правило. Качественно мыть руки с мылом.

По словам Александрина, мытье рук на протяжении нескольких. секунд – "это ни о чем". Если нет возможности помыть руки, их следует обработать антисептиком, содержащим не менее 60% спирта.

Четвертое правило. Как можно чаще проветривать помещение.

Также Александрин дал украинцам несколько советов: "заболел – сиди дома", а также пользоваться маской в помещениях, где находится много людей. Причем маску также необходимо носить правильно – "не под нос и не на подбородок". Что касается резиновых перчаток, то, по словам врача, они не имеют никакого отношения к профилактике COVID-19.

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Напомним: