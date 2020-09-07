Врач назвал четыре основных правила защиты от COVID-19

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, необходимо как можно чаще проветривать помещение, говорит одно из правил.
Врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин назвал четыре основных правила, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии коронавируса, чтобы снизить риск заражения.
Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.
Правила поведения при пандемии
Первое правило. Необходимо оценивать риск в каждой конкретной ситуации, прежде всего, входя в закрытые помещения.
Второе правило. Необходимо правильно соблюдать социальную дистанцию.
Третье правило. Качественно мыть руки с мылом.
По словам Александрина, мытье рук на протяжении нескольких. секунд – "это ни о чем". Если нет возможности помыть руки, их следует обработать антисептиком, содержащим не менее 60% спирта.
Четвертое правило. Как можно чаще проветривать помещение.
Также Александрин дал украинцам несколько советов: "заболел – сиди дома", а также пользоваться маской в помещениях, где находится много людей. Причем маску также необходимо носить правильно – "не под нос и не на подбородок". Что касается резиновых перчаток, то, по словам врача, они не имеют никакого отношения к профилактике COVID-19.
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Напомним:
- Ранее руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин заявил, что создать вакцину от коронавируса за один год невозможно. Особенно если речь идет о качественном препарате.
- Кроме того Александрин дал пугающий прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине. По его словам, в ближайшем будущем мы увидим по семь тысяч новых заражений каждый день.
- По состоянию на 6 сентября коронавирус в Украине официально заразил 135 894 человек. За сутки поставили +2107 новых диагнозов COVID-19.