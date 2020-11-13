Врач назвал две вещи, которые спасут украинцев от COVID-19​

Что спасет украинцев от COVID-19 / УНИАН

Врач-хирург и экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что спасти украинцев от коронавируса могут только две вещи.

"Есть две вещи, которые способны нас спасти от коронавирусной инфекции, гриппа или подобных заболеваний — это перенесенное заболевание и вакцинация. Точка. Более не о чем говорить", - сказал медик.

По его словам, все остальные попытки спастись от коронавируса будут безрезультатны.

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"Попытки на кухне в соцсетях вмешаться, дать универсальные советы по поводу того, что есть, что курить, чем мазаться для повышения иммунитета — они абсурдны по своей сути", — сказал он.

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