Врач назвал две вещи, которые спасут украинцев от COVID-19​

По мнению медика, некоторые советы по профилактике коронавируса могут только навредить.
Врач-хирург и экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский заявил, что спасти украинцев от коронавируса могут только две вещи.
"Есть две вещи, которые способны нас спасти от коронавирусной инфекции, гриппа или подобных заболеваний — это перенесенное заболевание и вакцинация. Точка. Более не о чем говорить", - сказал медик.
По его словам, все остальные попытки спастись от коронавируса будут безрезультатны.
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"Попытки на кухне в соцсетях вмешаться, дать универсальные советы по поводу того, что есть, что курить, чем мазаться для повышения иммунитета — они абсурдны по своей сути", — сказал он.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине официально ввели карантин выходного дня. Правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что период пандемии коронавируса в Украине будет проходить тяжело вплоть до апреля 2021 года.
- Ученые установили ранний коварный симптом коронавируса.
Автор: Мария Тупик