Врач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дня

Снизить статистику заболевших коронавирусом поможет локдаун / Фото Reuters

Карантин выходного дня является неэффективным и не имеет никакого смысла, поскольку большая часть заражений происходит в рабочие дни.

Такое мнение высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.

По его словам, основной путь заражения –это социальные контакты, а в выходные дни люди большую часть времени проводят дома.

"Более развита сеть контактов именно в будние дни", – сказал медик.

Бриль считает, что снизить статистику заболевших коронавирусом поможет локдаун, а также выполнение социально-эпидемических норм. Что касается бизнеса, то нет смысла его закрывать.

"Это значит похоронить бизнес. Надо просто сделать так, чтобы там заражений было меньше. Дистанция, отсутствие большого скопления людей. И чтобы люди надели маски – не на подбородок, потому что это просто глупо. Не для галочки, а для того, чтобы прекратить передачу. Тогда и бизнес не загнется. Ведь зачастую сам бизнес, сами же люди не предотвращают распространение вируса", – подчеркнул медик.

Одновременно в стране должны быть предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований.

"Если бы кто-то зарплату свою отдал, то он бы в следующий раз масочку надел, а не разводил демагогию", – считает Бриль.

Читайте такжеУкраинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа

Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее: