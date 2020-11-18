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Врач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дня

18 ноября 2020, 05:51

В стране должны быть предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований, считает Борис Бриль.

Коронавирус, карантин
Снизить статистику заболевших коронавирусом поможет локдаун / Фото Reuters

Карантин выходного дня является неэффективным и не имеет никакого смысла, поскольку большая часть заражений происходит в рабочие дни.

Такое мнение высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.

По его словам, основной путь заражения –это социальные контакты, а в выходные дни люди большую часть времени проводят дома.

"Более развита сеть контактов именно в будние дни", – сказал медик.

Бриль считает, что снизить статистику заболевших коронавирусом поможет локдаун, а также выполнение социально-эпидемических норм. Что касается бизнеса, то нет смысла его закрывать.

"Это значит похоронить бизнес. Надо просто сделать так, чтобы там заражений было меньше. Дистанция, отсутствие большого скопления людей. И чтобы люди надели маски – не на подбородок, потому что это просто глупо. Не для галочки, а для того, чтобы прекратить передачу. Тогда и бизнес не загнется. Ведь зачастую сам бизнес, сами же люди не предотвращают распространение вируса", – подчеркнул медик.

Одновременно в стране должны быть предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований.

"Если бы кто-то зарплату свою отдал, то он бы в следующий раз масочку надел, а не разводил демагогию", – считает Бриль.

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Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
  • По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За сутки в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных – 51 499 человек.
  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ч​ерез две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
  • Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.

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