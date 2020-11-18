Врач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дня

В стране должны быть предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований, считает Борис Бриль.
Карантин выходного дня является неэффективным и не имеет никакого смысла, поскольку большая часть заражений происходит в рабочие дни.
Такое мнение высказал врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.
По его словам, основной путь заражения –это социальные контакты, а в выходные дни люди большую часть времени проводят дома.
"Более развита сеть контактов именно в будние дни", – сказал медик.
Бриль считает, что снизить статистику заболевших коронавирусом поможет локдаун, а также выполнение социально-эпидемических норм. Что касается бизнеса, то нет смысла его закрывать.
"Это значит похоронить бизнес. Надо просто сделать так, чтобы там заражений было меньше. Дистанция, отсутствие большого скопления людей. И чтобы люди надели маски – не на подбородок, потому что это просто глупо. Не для галочки, а для того, чтобы прекратить передачу. Тогда и бизнес не загнется. Ведь зачастую сам бизнес, сами же люди не предотвращают распространение вируса", – подчеркнул медик.
Одновременно в стране должны быть предусмотрены большие штрафы за несоблюдение карантинных требований.
"Если бы кто-то зарплату свою отдал, то он бы в следующий раз масочку надел, а не разводил демагогию", – считает Бриль.
Читайте такжеУкраинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа
Коронавирус в Украине – о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на понедельник, 16 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в Украине составило 545 689 человек. За сутки в Украине добавились еще +9 832 новых зараженных коронавирусом, умерли еще +94 пациента.
- По состоянию на утро понедельника, 16 ноября, Киев снова лидирует в Украине по приросту зараженных коронавирусом за сутки. За сутки в столице поставили +879 новых диагнозов COVID-19. Общее число зараженных – 51 499 человек.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что через две недели количество новых случаев заражения коронавирусом в сутки будет снижаться благодаря карантину выходного дня.
- Глава Минздрава Максим Степанов обрисовал жуткий сценарий – что будет, если отменить карантин в Украине. По его словам, заболеваемость коронавирусом может достичь 30 тысяч человек за сутки, что, в свою очередь, приведет к коллапсу медицинской системы.