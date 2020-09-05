Врач назвал обязательные для госпитализации симптомы COVID-19

Без показаний человека не госпитализируют / Reuters

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, при наличии каких симптомов коронавируса необходима госпитализация пациента.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

"Госпитализация показана в случае появления явлений дыхательной недостаточности – одышка, нехватка воздуха, резкая бледность кожных покровов, выраженная общая слабость и головокружение. Также вызывает беспокойство сильная лихорадка, которая долго (дней пять и более) не проходит. Это может свидетельствовать о присоединении бактериального осложнения в виде пневмонии", – отметил врач.

Кроме того, госпитализация с COVID-19 показана людям, у которых есть хронические заболевания. Они являются пациентами высокой группы риска.

"Отдельный вопрос – пациенты с высокой группы риска – больные COVID-19 и тяжелым хроническим заболеванием (онкология, ВИЧ, диабет, инсульт и т.д.). Или грамотный семейный врач ведет такого пациента, или уже, с целью предупреждения осложнений, его кладут в стационар и сразу ведут как средне-тяжелого пациента", – пояснил инфекционист.

Дубровский также отметил, что "бежать с испуганными глазами в больницу нет смысла, все равно инфекционные стационары рассчитаны на средне-тяжелых и тяжелых пациентов, поэтому без показаний человека не госпитализируют".

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Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский рассказал, сколько в среднем длится лечение коронавируса и как понять, что опасность уже миновала.