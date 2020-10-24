Врач назвал пять мест, где можно легко заразиться коронавирусом

Врач назвал места, где можно легко заразиться коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 выявили в мире у более 42 миллионов человек, а жертвами Covid-19 стали более 1,1 миллиона человек. Наибольшая вероятность заразиться коронавирусом сохраняется в местах с большим количеством людей, а также там, где человек находится в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией: в магазине, клубах, ТЦ, ночных клубах и других заведениях.

Как рассказал ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев, на первом месте оказался общественный транспорт, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, опаснее всего ездить на транспорте от частных перевозчиков, которые могут уделять недостаточно внимания мерам безопасности.

"Второе — это магазины. Опять же, если мы говорим про крупные торговые сети, где есть охрана, которая не разрешит войти на территорию ТЦ или магазина без маски - это хорошо", - сказал врач.

Тройку лидеров замыкают ночные клубы и места развлечений. По мнению эксперта, такие заведения часто находятся в подвальных, либо полуподвальных помещениях с плохой вентиляцией. Поэтому люди там находятся в зоне риска, поскольку вокруг группы и скопления людей.

На четвертом месте оказались кинотеатры и театры с концертными залами. Даже несмотря на рассадку на больших расстояниях друг от друга, люди могут находиться в замкнутом помещении с большим количеством людей.

"Пятерку" закрывают клиники и лаборатории, делающие тестирование на COVID.

"Анализы идет сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет. Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться", - рассказал Зайцев.

Резюмируя, врач посоветовал гражданам носить маски и перчатки и отметил, что ожидающим результатов теста необходимо как можно дальше отходить от людей в таких очередях.

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