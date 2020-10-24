Врач назвал пять мест, где можно легко заразиться коронавирусом

Клиники и лаборатории, делающие тестирование на COVID, тоже очень опасны.
Коронавирус 2020 выявили в мире у более 42 миллионов человек, а жертвами Covid-19 стали более 1,1 миллиона человек. Наибольшая вероятность заразиться коронавирусом сохраняется в местах с большим количеством людей, а также там, где человек находится в замкнутом пространстве с плохой вентиляцией: в магазине, клубах, ТЦ, ночных клубах и других заведениях.
Как рассказал ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев, на первом месте оказался общественный транспорт, сообщает ТАСС.
По словам эксперта, опаснее всего ездить на транспорте от частных перевозчиков, которые могут уделять недостаточно внимания мерам безопасности.
"Второе — это магазины. Опять же, если мы говорим про крупные торговые сети, где есть охрана, которая не разрешит войти на территорию ТЦ или магазина без маски - это хорошо", - сказал врач.
Тройку лидеров замыкают ночные клубы и места развлечений. По мнению эксперта, такие заведения часто находятся в подвальных, либо полуподвальных помещениях с плохой вентиляцией. Поэтому люди там находятся в зоне риска, поскольку вокруг группы и скопления людей.
На четвертом месте оказались кинотеатры и театры с концертными залами. Даже несмотря на рассадку на больших расстояниях друг от друга, люди могут находиться в замкнутом помещении с большим количеством людей.
"Пятерку" закрывают клиники и лаборатории, делающие тестирование на COVID.
"Анализы идет сдавать здоровый человек, который хочет получить справку, что он здоров, для личных целей, и человек, который недомогает и хочет узнать, если у него инфекция или нет. Все ждут вместе, и там гипотетически тоже можно заразиться", - рассказал Зайцев.
Резюмируя, врач посоветовал гражданам носить маски и перчатки и отметил, что ожидающим результатов теста необходимо как можно дальше отходить от людей в таких очередях.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.