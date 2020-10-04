Врач назвал реальные сроки появления вакцины от Covid-19

Вакцина от Covid-19 не появится к концу текущего года / Reuters

Создать вакцину от коронавируса не сложно. Но нельзя сократить клиническую фазу испытаний препарата. Поэтому вакцина от Covid-19 не появится к концу текущего года.

Об этом заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман, передает Гордон.

По его словам, сейчас работает фактор страха. Прочие разработки и исследования отложены в сторону, и все лучшие умы мира работают над вакциной от коронавируса.

"Если сравнивать сложность разработки по 10-балльной шкале, то создать вакцину от ВИЧ – это 12 баллов, это сверхсложно, а от коронавируса – примерно два балла. Это технически несложно", - рассказал Качман.

За последние 10 лет наука сильно продвинулась вперед, что позволило первые фазы исследований вакцины от коронавируса сильно сократить. Но клиническую фазу сократить сложно. Достоверные данные о том, как работает препарат, появятся возможно уже летом 2021 года.

"Но есть важный момент. Очень может быть, что часть испытанных вакцин будет работать, но их, как и вакцину от гриппа, нужно будет применять каждый год", - отметил инфекционист.

Также он оценил вероятность массовой иммунизации к концу 2021 года: "Я почти уверен, это более реально. Не уверен, что на летние каникулы в следующем году можно будет свободно путешествовать. Но я – оптимист и надеюсь, что зимой уже можно будет прокатиться на лыжах".

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