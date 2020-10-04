Врач назвал реальные сроки появления вакцины от Covid-19

Все лучшие умы мира работают над созданием препарата, который защитит от коронавируса.
Создать вакцину от коронавируса не сложно. Но нельзя сократить клиническую фазу испытаний препарата. Поэтому вакцина от Covid-19 не появится к концу текущего года.
Об этом заявил ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман, передает Гордон.
По его словам, сейчас работает фактор страха. Прочие разработки и исследования отложены в сторону, и все лучшие умы мира работают над вакциной от коронавируса.
"Если сравнивать сложность разработки по 10-балльной шкале, то создать вакцину от ВИЧ – это 12 баллов, это сверхсложно, а от коронавируса – примерно два балла. Это технически несложно", - рассказал Качман.
За последние 10 лет наука сильно продвинулась вперед, что позволило первые фазы исследований вакцины от коронавируса сильно сократить. Но клиническую фазу сократить сложно. Достоверные данные о том, как работает препарат, появятся возможно уже летом 2021 года.
"Но есть важный момент. Очень может быть, что часть испытанных вакцин будет работать, но их, как и вакцину от гриппа, нужно будет применять каждый год", - отметил инфекционист.
Также он оценил вероятность массовой иммунизации к концу 2021 года: "Я почти уверен, это более реально. Не уверен, что на летние каникулы в следующем году можно будет свободно путешествовать. Но я – оптимист и надеюсь, что зимой уже можно будет прокатиться на лыжах".
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Вакцина от коронавируса – что было ранее:
- Ведущий инфекционист Первого медицинского центра в Тель-Авиве Евгений Качман заявил, что если к ноябрю в США заявят о новой вакцине от коронавируса, "это, без сомнения, будет фейк".
- Врач также прокомментировал российскую вакцину от коронавируса. По его словам, "только в России могут на 38 добровольцах 42 дня испытывать вакцину и заявить об успехе". Качман считает, что "это смешно". Судить о качестве российской вакцины от Covid-19 можно будет примерно через год.
- Китайская вакцина от коронавируса может появиться в продаже ближе к концу 2020 года. Об этом сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
- В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
- В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.