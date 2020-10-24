Врач назвал самых опасных переносчиков коронавируса / Reuters

Бессимптомные носители коронавируса являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения вирусом, заявил член Нью-Йоркской академии, глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

"Я считаю, что самыми опасными переносчиками СOVID-19 являются знаменитые бессимптомники. Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости! Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции", — объяснил эксперт в комментарии "Парламентской газете".

По его словам, такую форму инфекции специалисты называют обоюдовыгодной — некоторые люди не заражаются СOVID-19, являясь его носителем. При этом вирус, находясь в организме человека, сохраняется как вид. Именно поэтому "французы назвали латентную вирусную инфекцию джентельменским соглашением".

Зуев подчеркнул, что бессимптомные носители СOVID-19 также являются вирусовыделителями.

"Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом", — пояснил он.

Вредоносная инфекция, скапливаясь во рту бессимптомника, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Поэтому, считает эксперт, именно такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения".

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