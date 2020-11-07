Врач назвал самый угрожающий симптом коронавируса

Даже без температуры одышка может свидетельствовать о поражении легких при коронавирусе.
Коронавирус 2020 в последнее время ускорился. При этом одни болеют легкой формой коронавируса, а другие тяжелой. Как заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, даже без температуры одышка может свидетельствовать о поражении легких при коронавирусе. Такой симптом свидетельствует о срочной необходимости обращения к врачу.
По его словам, считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку, если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать. "Сели в кресло, успокоились, и просто дышите, считаете свое дыхание. Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность", — сказал Болибок в комментарии Лента.ру.
Врач подчеркнул, что одышка часто сопровождается тахикардией.
"Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ [компьютерную томографию] легких", — подытожил врач.
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