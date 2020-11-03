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Врач назвала аргументы против украинской вакцины от Covid-19

3 ноября 2020, 01:27

Медик подчеркнула, что стоимость процесса обойдется Украине в миллиарды долларов.

Вакцина
Медик сомневается, что украинская вакцина от коронавируса будет успешной / Reuters

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала скептическое мнение о создании украинской вакцины от коронавируса, поскольку отечественная наука не сможет наладить высокотехнологичные научные исследования с нуля от лаборатории до того продукта, который можно безопасно вводить людям.

"В Украине нет ни одной лаборатории третьего и четвёртого уровня биобезопасности, в которой можно работать с вирусами, о чем можно говорить?! То, что мы слышим, вакцину хочет делать частная компания, которая до этого продавала реактивы для лабораторий, а сейчас сделала ИФА-тесты на выявление антител к возбудителю ковид. И вдруг, "на голубом глазу", такой амбициозный проект?! Хочу добавить, что только около 5% новых лекарств, в том числе биологических, которые создаются, доказывают свою эффективность и безопасность в трёх фазах клинических исследований, которые они должны пройти для получения сертификации". – сказала Амосова в интервью Главреду.

По словам специалиста, стоимость такого процесса обойдется Украине в миллиарды долларов. Она добавила, что в мире разрабатывается более 100 вакцин против коронавируса, они находятся на разных этапах исследований, поэтому препарат, одобренный ВОЗ, в мире будет уже через полгода.

"Украина вошла в консорциум бедных стран, которым богатые страны выделят определенное количество доз уже весной. Безусловно, развитие науки в Украине чрезвычайно важно, и без этого никак нельзя, но, как минимум, перед тем, как вкладывать бюджетные деньги в проект частной компании, нужно получить официальное экспертное заключение от НАНУ и НАМН о перспективности этого проекта. Еще одно соображение. В условиях недоверия людей к вакцинам, особенно в Украине, согласных вакцинироваться "первой украинской вакциной" вряд ли будет много", - сказала она.

Читайте такжеВрач сравнила коронавирусную ситуацию в Украине с войнойАмосова подчеркнула, что финансово заинтересованные лица озвучивают быстрые сроки создания отечественной вакцины. Однако неприятно видеть вовлечение президента в эту историю. Врач подчеркнула, что украинский продукт через год точно не появится.

"Три фазы исследований, вторая и третья – на людях, причем третья фаза подразумевает участие 20-30 тысяч людей. Или тогда идти по пути России, которую мы осуждаем (что, кстати, правильно), которая после исследований на 76 добровольцах во второй фазе сертифицировала эту вакцину и параллельно с проведением третьей фазы вводит ее людям. Идти по этому пути мы не сможем", - подытожила медик.

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