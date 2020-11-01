Врач назвала еще одну группу людей, на которых "охотится" коронавирус

Коронавирус "охотится" на вегетарианцев / Фото pixabay.com

Коронавирус 2020 выявили у 46 миллионов человек в мире. Заразиться может каждый. В зоне риска помимо людей с хроническими болезнями также те граждане, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формируют в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и высокому риску заражения коронавирусом, заявила врач эпидемиолог Ольга Ненастина.

"При отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов", — пояснила врач в интервью РИА Новости. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.

В этом случае возрастает риск заразиться различными заболеваниями, в том числе COVID-19, предупредила Ненастина.

Врач также отметила, что продукты животного происхождения — важные источники витаминов, которые являются эссенциальными. Это значит, что они не могут синтезироваться в организме самостоятельно и должны поступать вместе с пищей.

Речь идет, например, о витаминах В2 и В12. Как объяснила Ненастина, они играют важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем.

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