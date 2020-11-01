Врач назвала еще одну группу людей, на которых "охотится" коронавирус

При различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.
Коронавирус 2020 выявили у 46 миллионов человек в мире. Заразиться может каждый. В зоне риска помимо людей с хроническими болезнями также те граждане, которые добровольно исключают из рациона различные продукты, формируют в организме дефицит витаминов, веществ и минералов, что приводит к снижению иммунитета и высокому риску заражения коронавирусом, заявила врач эпидемиолог Ольга Ненастина.
"При отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ начнется разрушение собственных клеток и нарушение функций органов", — пояснила врач в интервью РИА Новости. По ее мнению, при различных формах вегетарианства невозможно сохранить полноценное здоровье.
В этом случае возрастает риск заразиться различными заболеваниями, в том числе COVID-19, предупредила Ненастина.
Врач также отметила, что продукты животного происхождения — важные источники витаминов, которые являются эссенциальными. Это значит, что они не могут синтезироваться в организме самостоятельно и должны поступать вместе с пищей.
Речь идет, например, о витаминах В2 и В12. Как объяснила Ненастина, они играют важную роль в процессах кроветворения, функционирования нервной и пищеварительной систем.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела, появляющиеся в результате введения вакцины от коронавируса, плохо вырабатываются у пожилых, пьющих, людей в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.
- Эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал нонсенсом идею о коллективном иммунитете от коронавируса.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.