Врач назвала главную ошибку при лечении коронавируса

Богомолец назвала главную ошибку при лечении коронавируса / УНИАН

Как и любое инфекционное заболевание, COVID‑19 по-разному переносится пациентами.​ Как говорит ​заслуженный врач Украины Ольга Богомолец​ пациентам с коронавирусом не стоит сбивать повышенную температуру тела, ведь в этот момент организм борется с инфекцией.

"Если вы можете терпеть 38,5 – нормально, если можете 39 толерировать – супер. Вирусам значительно тяжелее, чем вам, потому что в этот момент они просто закипают в той горячей смоле, они там погибают", —отметила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец, пишет Obozrevatel.

Врач посоветовала людям, которые заболели коронавирусом и лечатся в домашних условиях, приобрести пульсометр. Благодаря ему, больные смогут следить за своим кислородом в крови, а в случае его снижения, экстренно обращаться к врачам.

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"Если сатурация нормальная, даже при высокой температуре, даже если человек себя нехорошо чувствует, тогда можно быть дома и дальше проверять показатели в динамике", — отметила Богомолец.

Также Богомолец оценила риски применения вакцины против COVID-19 от Pfizer.

По ее словам, вакцину от коронавируса, которую разрабатывает американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech, следует применять только после тщательной и длительной проверки.

"Для того, чтобы испытать иммунитет, должно пройти, как минимум, полгода или год после того, как будут вакцинированы первые люди", – сказала она.

Отметим, вакцина от СOVID-19 с эффективностью в 90% американской компании Pfizer в ближайшее время не будет доступна для продажи, так как должна получить разрешение регулирующих органов.

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