Врач назвала главный признак тяжелой формы Covid-19

Если симптомы коронавируса слабо выражены, болезнь можно лечить как обычный грипп / Reuters

Уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.

Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает РИА Новости.

По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу", — отметила врач.

Если симптомы коронавируса слабо выражены, в этом случае врач советует лечить болезнь как обычный грипп: соблюдать покой, принимать теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола.

При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.

Напомним: