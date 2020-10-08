Врач назвала главный признак тяжелой формы Covid-19

Заболевшим коронавирусом нужно следить за уровнем кислорода в крови.
Уровнь насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов коронавируса может стать сигналом тяжелой формы развития коронавирусной болезни.
Об этом заявила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман, передает РИА Новости.
По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого Гольцман советует купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).
"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" — когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу", — отметила врач.
Если симптомы коронавируса слабо выражены, в этом случае врач советует лечить болезнь как обычный грипп: соблюдать покой, принимать теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола.
При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно рекомендует при появлении первых же симптомов ОРВИ — кашля, высокой температуры, потери обоняния.
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