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Врач назвала неожиданные симптомы коронавируса у детей

24 сентября 2020, 03:40

У детей, в отличие от взрослых, есть отличительные симптомы Covid-19.

Коронаврус, дети
Коронавирус у детей проходит чаще всего как средней тяжести ОРЗ / pixabay.com

В период пандемии любые проявления респираторного заболевания потенциально должны рассматриваться как возможная коронавирусная инфекция.

Об этом рассказала детский инфекционист из Кривого Рога, врач высшей категории Светлана Куницына, передает ТСН.

По ее словам, для любого респираторного заболевания характерные такие симптомы: повышение температуры, боль в горле, кашель, насморк.

"Сразу говорили, что насморка при коронавирусе нет, а сейчас мы видим, что это один из основных симптомов. Наличие насморка не исключает возможности наличия коронавирусной инфекции. Кашель – он может быть, а может и не быть. Температура тоже может быть разной - от нормальной до гипервысокой. Также присутствуют слабость утомляемость, сонливость. Даже начинается болезнь с того, что человек чувствует необъяснимую немотивированную другими причинами слабость", – отметила врач.

Специфический симптом коронавиурса - потеря обоняния, ни при каких других респираторных заболеваних этот симптом особо не наблюдается

Симптомы коронавируса у детей практически такие же, как и у взрослых.

"Но у детей, в отличие от взрослых, есть отличительные симптомы – это рвота и понос. Акцент на том, что все-таки дети болеют легче и те тяжелые проявления в виде ухудшения дыхания, чувства нехватки воздуха, упор на высокой лихорадке – такие симптомы у детей более редкие. Коронавирус у детей проходит чаще всего как средней тяжести ОРЗ", - рассказала инфекционист.

Куницына советует: если же родители заподозрили у ребенка коронавирус, лучше не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к специалисту.

"Я, как инфекционист, если бы наши финансовые возможности позволяли, рекомендовала бы обследовать на Covid-19 методом ПЦР каждый случай респираторного заболевания. Это дорогое удовольствие, и конечно же в нашей стране это невозможно, а за деньги не каждый позволит себе даже один раз за эпидемию сделать такой анализ. Что делать, однозначно — обращаться к врачу, показать ребенка, и уже пускай врач принимает решение, обследовать его или нет", — резюмировала инфекционист.

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Напомним:

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