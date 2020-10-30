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Врач назвала последствия отказа от жесткого карантина

30 октября 2020, 23:06

Медик констатировала, что коронавирус требует более длительной госпитализации.

больница,коронавирус
Больницы не справятся с большим количеством больных коронавирусом / УНИАН

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук и профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что отказ от карантина может иметь сложные последствия для украинских больниц и пациентов, поскольку лечение Covid-19 имеет особую специфику.

"В больницах ситуация усугубляется тем, что коронавирус – не грипп, и госпитализированные пациенты нуждаются в кислородно-дыхательной поддержке несколько дней-недель. Поэтому длительность пребывания в стационаре затягивается до двух, а то и трёх недель, и больницы остаются заполненными на длительный срок", - сказала Амосова во время чата в Главреде.

По словам специалиста, проблемой во время эпидемии является нехватка медиков. Эффективность лечения в стационаре зависит не только от лекарств, как от наблюдения и контроля за состоянием пациентов, чтобы вовремя дать помощь, например, в случае снижения уровня кислорода, дать кислородную поддержку. Врач убеждена, что ее коллеги должны получать весомое финансовое вознаграждение.

"Думаю, что нам не обойтись без открытия дополнительных госпиталей. Склонная верить информации в СМИ, что в Харькове больные, у которых не слишком упало насыщение кислородом, уже не помещаются в стационар, а медсестра и врач в спецкостюмах ездят по домам и, если нужно, ставят капельницы дома, а сами больные покупают кислородные концентраторы - если повезёт", - подчеркнула она.

Читайте такжеВ ВОЗ назвали главные последствия COVID-19Амосова добавила, что сейчас кислородные концентраторы активно закупают благотворительные фонды, но проблема в дефиците, который образовался в Украине. По ее мнению, украинская власть должна была позаботиться заблаговременно о выпуске такого оборудования для коронавирусных госпиталей.

"Я не думаю, что наша страна, которая ранее имела ракетную промышленность, не может начать выпускать концентраторы кислорода из воздуха с небольшим объемом. Тем более, что для тех, кто находится дома, большие объемы в принципе и не нужны. Я не хочу рисовать апокалиптических сценариев с рефрижераторами на улицах, но, однозначно, в борьбе с коронавирусом много провалов", - подытожила медик.

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