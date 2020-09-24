Врач назвала причины роста количества инфицированных Covid-19

Украинцы все еще очень восприимчивы к коронавирусной инфекции.
В Украине каждый день фиксируются тысячи новых зараженных коронавирусом, по состоянию на 24 сентября их число превысило 188 тысяч человек. Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк назвала причины роста заболеваемости Covid-19.
По ее словам, коллективный иммунитет еще не сформировался, и люди очень восприимчивы к этой инфекции, передает ТСН. Кроме того, на сегодняшний день в нашей стране очень мало граждан придерживаются карантинных мероприятий.
"Поэтому, пока мы не будем следить за собой, пока не будем придерживаться карантинных мероприятий, и пока мы не обеспечим школы, садики и не подготовим больницы и другие социально-важные объекты к приему пациентов, мы, конечно же, будем видеть только рост заболеваемости", - отметила она.
Сояк добавила, что в Украине сейчас очень слабая работа с контактными людьми.
"Мы теряем большое количество контактных людей, которые в дальнейшем болеют и, опять же, инфицируют следующий круг контактных", — резюмировала врач.
Коронавирус в Украине - что было ранее:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что коронавирус в Украине и в мире бушевать будет еще не один год. Причем это не последняя пандемия, с которой придется бороться мировому сообществу.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал, что в Украине массовая вакцинация от коронавируса Covid-19 начнется не раньше июня 2021 года.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.