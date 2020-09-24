Врач назвала причины роста количества инфицированных Covid-19

Карантин в Украине соблюдают не все / УНИАН

В Украине каждый день фиксируются тысячи новых зараженных коронавирусом, по состоянию на 24 сентября их число превысило 188 тысяч человек. Врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк назвала причины роста заболеваемости Covid-19.

По ее словам, коллективный иммунитет еще не сформировался, и люди очень восприимчивы к этой инфекции, передает ТСН. Кроме того, на сегодняшний день в нашей стране очень мало граждан придерживаются карантинных мероприятий.

"Поэтому, пока мы не будем следить за собой, пока не будем придерживаться карантинных мероприятий, и пока мы не обеспечим школы, садики и не подготовим больницы и другие социально-важные объекты к приему пациентов, мы, конечно же, будем видеть только рост заболеваемости", - отметила она.

Сояк добавила, что в Украине сейчас очень слабая работа с контактными людьми.

"Мы теряем большое количество контактных людей, которые в дальнейшем болеют и, опять же, инфицируют следующий круг контактных", — резюмировала врач.

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