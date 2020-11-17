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Врач назвала признаки кашля при коронавирусе

17 ноября 2020, 12:02

Кашель при COVID-19 звучит как непродуктивный, сухой, горловой.

кашель
"Ковидный кашель" можно глушить / slovami.net

Врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук рассказала, как отличить так называемый ковидный кашель, то есть кашель, который наблюдается у пациентов, зараженных коронавирусом.

Первый признак "ковидного кашля" в том, что он сухой. Кроме того, он без мокроты и имеет надоедливый характер, передает Укринформ.

"Достаточно часто носит надоедливый характер и не имеет мокроты. Может, на слух безошибочно я не различу, но он не трахеитний, не бронхитний, не легочный, не булькающий - и это врач слышит. Это такой кашель раздражения - за счет отека или поражения непосредственно каких-то кашлевых рецепторов (может, когда-то ученые об этом узнают)", - рассказала врач.

Гук добавила, что кашель при COVID-19 звучит как непродуктивный, сухой, горловой.

"И его (кашель, - ред.) можно глушить. Обычно при кашле - нельзя, чтобы не задерживалась мокрота, а в этом случае как раз можно, потому что он такой пустой, неэффективный, бессмысленный", - резюмировала врач.

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Напомним:

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