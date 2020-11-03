Врач назвала реальное число больных коронавирусом в Украине

В Украине может быть около миллиона больных коронавирусом, полагает врач / Reuters

Врач-иммунолог Алла Волоха считает, что в Украине в разы больше больных коронавирусом COVID-19, чем указано в официальной статистике.

В Украине больны коронавирусом около миллиона человек, рассказала эксперт Obozrevatel TV.

Собеседница отметила, что в официальную статистику входят более тяжелые больные, поскольку бессимптомных больных почти не тестируют, практически не выявляются легкие формы коронавируса.

Волоха полагает, что реальное количество больных коронавирусом в нашей стране может быть в два раза больше, чем гласит официальная статистика.

"Даже если мы умножим на три, то это около миллиона…", – заявила медик.