Врач назвала реальное число больных коронавирусом в Украине

Коронавирус в Украине почти не тестируют у легких больных, сообщила медик.
Врач-иммунолог Алла Волоха считает, что в Украине в разы больше больных коронавирусом COVID-19, чем указано в официальной статистике.
В Украине больны коронавирусом около миллиона человек, рассказала эксперт Obozrevatel TV.
Собеседница отметила, что в официальную статистику входят более тяжелые больные, поскольку бессимптомных больных почти не тестируют, практически не выявляются легкие формы коронавируса.
Волоха полагает, что реальное количество больных коронавирусом в нашей стране может быть в два раза больше, чем гласит официальная статистика.
"Даже если мы умножим на три, то это около миллиона…", – заявила медик.
- Напомним, по состоянию на утро 3 ноября коронавирус в Украине нашли у 411 тысяч 93 человек, скончались 7 тысяч 532 человека, а выздоровели 168 тысяч 868 человек.
- В нашей стране 2 ноября обнаружили рекордное количество больных коронавирусом – COVID-19 диагностирован у 8 тысяч 899 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк