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Врач назвала скрытые угрозы коронавируса

15 ноября 2020, 07:57

Одной из угроз коронавируса эндокринолог назвала ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.

Коронавирус, медик
Врач назвала скрытые угрозы коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 негативно влияет на поджелудочную железу, поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета, заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

"Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции", — заявила Шестакова в беседе с kp.ru.

Другой скрытой угрозой коронавируса эндокринолог назвала ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.

"Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение — прямой путь к диабету второго типа", — предупредила врач.

Однако, по словам медика, это не значит, что истощенные люди легче переносят COVID-19.

"Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела", — особо отметила эндокринолог.

Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. Кроме того, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.

"Как правило после того, как человек вылечился от коронавируса, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет", — подчеркнула Шестакова.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Врач-вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров заявил, что самодельные марлевые маски опасны для здоровья, поскольку не защищают от вирусов.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

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