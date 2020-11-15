Врач назвала скрытые угрозы коронавируса / Reuters

Коронавирус 2020 негативно влияет на поджелудочную железу, поэтому у переболевших COVID-19 повышается риск развития диабета, заявила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

"Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, — это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции", — заявила Шестакова в беседе с kp.ru.

Другой скрытой угрозой коронавируса эндокринолог назвала ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.

"Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение — прямой путь к диабету второго типа", — предупредила врач.

Однако, по словам медика, это не значит, что истощенные люди легче переносят COVID-19.

"Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела", — особо отметила эндокринолог.

Также Шестакова рассказала, что коронавирус активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. Кроме того, стресс у больного COVID-19 приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.

"Как правило после того, как человек вылечился от коронавируса, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет", — подчеркнула Шестакова.

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