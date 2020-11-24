Врач назвала условие тотального уничтожения COVID-19 в Украине

Для победы над коронавирусом нужно вакцинировать более 70% украинцев - врач / Reuters

Для ликвидации эпидемии COVID-19 в Украине следует обеспечить массовую вакцинацию, которая должна охватить более 70% населения. Проблема состоит в том, что около половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Об этом заявила врач, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Ирина Колесникова в комментарии изданию РБК-Украина.

По ее словам, если государству удастся привить более 70% населения, то появится возможность полностью победить коронавирус. Однако проблемой является нежелание многих украинцев проходить процедуру вакцинации от COVID-19.

"Когда мы говорим о вакциноуправляемых инфекциях, если более чем 11% населения неиммунные, то есть условия для распространения вируса. Но насколько реально привить более чем 80% населения - это будет проблематично", - подчеркнула Колесникова.Читайте такжеВакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности

Вакцина от COVID-19