Врач назвала условие тотального уничтожения COVID-19 в Украине

Около 50% украинцев выступают против вакцинации от коронавируса, утверждает Ирина Колесникова.
Для ликвидации эпидемии COVID-19 в Украине следует обеспечить массовую вакцинацию, которая должна охватить более 70% населения. Проблема состоит в том, что около половины украинцев не хотят вакцинироваться.
Об этом заявила врач, заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Ирина Колесникова в комментарии изданию РБК-Украина.
По ее словам, если государству удастся привить более 70% населения, то появится возможность полностью победить коронавирус. Однако проблемой является нежелание многих украинцев проходить процедуру вакцинации от COVID-19.
"Когда мы говорим о вакциноуправляемых инфекциях, если более чем 11% населения неиммунные, то есть условия для распространения вируса. Но насколько реально привить более чем 80% населения - это будет проблематично", - подчеркнула Колесникова.Читайте такжеВакцинация от коронавируса: инфекционист раскрыла особенности
Вакцина от COVID-19
- Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что позитивные новости об успешных испытаниях вакцины против коронавируса свидетельствуют о том, что появилась надежда на победу над COVID-19.
- Согласно информации источников СМИ в Кабмине, вакцина против коронавируса может появиться в Украине в мае-июне 2021 года. Государство на бесплатной основе получит вакцину для 20% населения – остальные партии препарата страна будет закупать.
- По прогнозам СНБО, государство планирует провести массовую вакцинацию среди украинцев до конца 2021 года.