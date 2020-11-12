Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19

В первые дни заболевания не стоит делать ПЦР-тест на COVID-19, посоветовал врач / Reuters

Пульмонолог, хирург органов грудной клетки, кандидат медицинских наук Евгений Симонец сообщил, что ПЦР-тест на коронавирус COVID-19 не нужно делать в первые дни заболевания.

Тест на наличие коронавирусной инфекции в лучшем случае нужно делать на пятый день заболевания, рассказал медик в эфире программы Сніданок з 1+1, сюжет из которой опубликовал tsn.ua.

Собеседник подчеркнул, что в первые дни заболевания нет смысла делать ПЦР-тест.

"Если есть такие маркерные симптомы (коронавируса – Ред.), как потеря обоняния, потеря вкуса..., высоченная температура и так далее. Конечно, пациента семейный врач сориентирует на ПЦР-диагностику... Но нет смысла делать ПЦР в первые дни, на пятый день – в лучшем случае", – сказал врач.