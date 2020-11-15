Врач объяснил, могут ли коты и собаки заразиться COVID-19

Коронавирус может заразить кошку или собаку, но это будет один эпизодический случай/ Фото pixabay.com

В Украине возможны вспышки заражения коронавирусом на животноводческих фермах. При этом инфицирование домашней кошки или собаки COVID-19 маловероятно.

Такое мнение высказал врач-иммунолог Борис Донской, передает Obozrevatel.

Комментируя возможность заражения коронавирусной инфекцией домашнего любимца, медик отметил, что "в принципе, это возможно".

"Но есть большая разница между тем, что у вас заболеет ваш песик или кошечка – это будет эпизодический один случай", – сказал Донской.

Что касается, вспышки заболевания на животноводческих фермах, то там вероятность этого велика.

"Это сотни, тысячи животных. Если хотя бы одно из них заболеет, это вызывает вспышку. В Украине может быть такое, как в Дании, однако, нам сейчас нужно, в первую очередь, заниматься людьми", – отметил врач.

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Напомним: