Врач объяснил, почему карантин в Украине вводить нельзя

Переболеть коронавирусом должны 80% молодежи / УНИАН

У населения должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, поэтому введение жесткого карантина в Украине в настоящее время является неверным решением.

Такое мнение высказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан, передает Obozrevatel.

"Сегодня в первую очередь необходимо сформировать коллективный иммунитет за счет молодежи до 30 лет", – подчеркнул он.

По словам Рубана, жесткий карантин весной был вполне оправданной мерой и дал свои результаты. Однако, в сегодняшних условиях, когда медицина знает гораздо больше о коронавирусе, следует обеспечить условия для создания коллективного иммунитета.

Рубан считает, что переболеть коронавирусом должна большая часть детей, школьников и студентов.

"Они должны встретиться с этим возбудителем и сформировать коллективный иммунитет, который должен достигать от 60% до 80%. Тогда мы увидим уменьшение агрессивности возбудителя", – сказал он.

По оценкам врача, в настоящее время иммунитет от коронавируса получили около 8-10% жителей столицы.

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