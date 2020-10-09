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Врач объяснил, почему карантин в Украине вводить нельзя

9 октября 2020, 10:07

Коллективный иммунитет к Covid-19 нужно сформировать за счет молодежи до 30 лет, считает Олег Рубан.

коронавирус,Киев
Переболеть коронавирусом должны 80% молодежи / УНИАН

У населения должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу, поэтому введение жесткого карантина в Украине в настоящее время является неверным решением.

Такое мнение высказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, врач Олег Рубан, передает Obozrevatel.

"Сегодня в первую очередь необходимо сформировать коллективный иммунитет за счет молодежи до 30 лет", – подчеркнул он.

По словам Рубана, жесткий карантин весной был вполне оправданной мерой и дал свои результаты. Однако, в сегодняшних условиях, когда медицина знает гораздо больше о коронавирусе, следует обеспечить условия для создания коллективного иммунитета.

Рубан считает, что переболеть коронавирусом должна большая часть детей, школьников и студентов.

"Они должны встретиться с этим возбудителем и сформировать коллективный иммунитет, который должен достигать от 60% до 80%. Тогда мы увидим уменьшение агрессивности возбудителя", – сказал он.

По оценкам врача, в настоящее время иммунитет от коронавируса получили около 8-10% жителей столицы.

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Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • Коронавирус в Украине впервые заразил почти шесть тысяч человек за сутки. По состоянию на пятницу, 9 октября, Covid-19 заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на +5 804.
  • Коронавирус в Киеве побил предыдущий рекорд – обнаружено 567 инфицированных (ранее рекордным было количество 447 больных). За сутки вирус убил десять человек, а 295 пациентов выздоровели.
  • Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что в ноябре в Украинезаболеваемость Covid-19 будет не менее 10-12 тысяч ежедневно.
  • 8 октября глава Минздрава Максим Степанов предупредил, что медицинская система Украины может не выдержать нагрузки больных коронавирусом, однако вводить жесткий карантин в стране пока что не планируют.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут усилить уже через две недели.
  • Украина должна переходить на современное карантинное зонирование. В частности, скоро в Украине может появиться "карантин выходного дня". Кроме того, все учебные заведения отправят на дистанционное обучение.
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