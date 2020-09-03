Врач объяснил, почему коронавирус поражает не всех

У многих украинцев уже сформировался иммунитет к COVID-19 / УНИАН

Коронавирус в Украине заразил более 120 тысяч людей. Однако заражение новым опасным вирусом грозит далеко не всем. Например, даже в одной семье, где уже есть инфицированный, не факт, что заразятся и остальные ее члены.

Врач-инфекционист Евгений Дубровский рассказал в интервью ТСН, почему так происходит.

По его словам, COVID-19 позиционируется как исключительно новое заболевание, к которому нет иммунитета.

"Очевидно, что это не так. И также очевидно, что сила клеточного иммунитета гораздо мощнее и эффективнее гуморального ответа. Простыми словами — вирус даже не успевает что-то сделать в организме человека, как его уничтожают мощные механизмы действия Т-клеточной защиты", - рассказал врач.

Дубровский добавил, что врачи-инфекционисты, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий частных диагностических центров почти не болеют коронавирусом.

Читайте такжеМожет быть ключевым: ученые назвали новый симптом коронавируса"Те, кто каким-то чудом не заразился в самом начале эпидемии, сейчас спокойно работают. Как они получили такой иммунитет? В инфектологии это называется нестерильный иммунитет — то есть маленькие дозы вируса сделали что-то вроде прививки. По моему мнению, это все объясняет (…) Одно ясно — не все переболеют в яркой форме. У многих уже сформировался иммунитет", - отметил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко назвал три главных симптома коронавируса. Речь идет о лихорадке, сухом кашле и затрудненном дыхании.