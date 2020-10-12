Врач объяснил, почему коронавирус в Украине набирает обороты / Reuters

Харьковский медик Андрей Волянский объяснил, почему эпидемия китайского коронавируса Covid-19 в Украине все ускоряется и ускоряется.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"В какой-то степени случайность. В момент объявления локдауна в марте у нас было мало инфицированных и это позволило не повторить опыт Западной Европы (не вступить сразу в фазу быстрого роста). В мае-июне очаги появились во всех регионах, но для лета типична низкая заболеваемость респираторными вирусами и легкое течение. В сентябре среднее количество летальных исходов в сутки увеличилась до пятидесяти. И только теперь мы встречаем настоящую первую волну", ‒ написал он.

Более того, медик прогнозирует ‒ зимой в Украине будет происходить от 150 до 200 летальных случаев от коронавирусной инфекции в день. Также он прогнозирует спад заболеваемости только к апрелю-маю будущего года.

"Только сейчас началась фаза быстрого роста, которая к зиме перейдет в линейную зависимость (скажем, 150-200 летальных исходов в сутки) и только после насыщения эпидемического процесса (переболеет 20-30%) в апреле-мае первая волна сойдет на нет. Что нам дали 7 месяцев карантина? Мы не получили иммунной прослойки и закатали в асфальт 35 миллиардов спецфонда. Есть и плюсы: врачи получили опыт, созданы неплохие протоколы, подготовлено 40 тысяч коек", ‒ подытожил он.

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