Врач объяснил, почему вакцина не гарантирует победу над Covid-19

После прививки количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека / Reuters

Коронавирус 2020 заразил во всем мире более 33 миллионов людей, однако массовое вакцинирование от Covid-19 не является гарантией победы над вирусом.

Об этом заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.

По его словам, все дело в том, как долго в организме будут сохраняться антитела: если на протяжении всей жизни - тогда о победе над коронавирусом действительно можно говорить, если речь идет о периоде в 3-4 месяца, то это не так.

В то же время Бриль считает, что даже если антитела после прививки будут сохраняться в организме человека от полугода до года, это уже можно считать хорошим результатом.

"При прививках количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека", - уточнил медик.

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Напомним: