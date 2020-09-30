Врач объяснил, почему вакцина не гарантирует победу над Covid-19

Пока что неизвестно, как долго в организме будут сохраняться антитела.
Коронавирус 2020 заразил во всем мире более 33 миллионов людей, однако массовое вакцинирование от Covid-19 не является гарантией победы над вирусом.
Об этом заявил врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль, передает Obozrevatel.
По его словам, все дело в том, как долго в организме будут сохраняться антитела: если на протяжении всей жизни - тогда о победе над коронавирусом действительно можно говорить, если речь идет о периоде в 3-4 месяца, то это не так.
В то же время Бриль считает, что даже если антитела после прививки будут сохраняться в организме человека от полугода до года, это уже можно считать хорошим результатом.
"При прививках количество антител всегда должно быть больше, чем у переболевшего человека", - уточнил медик.
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Напомним:
- Коронавирус в Украине установил новый антирекорд - количество подтвержденных случаев за сутки впервые превысило четыре тысячи. По состоянию на среду, 30 сентября, в Украине обнаружены 208 959 случаев заражения китайским коронавирусом (+4 027 за сутки).
- С июля в Китае десятки тысяч людей получили прививки с экспериментальной вакциной от коронавируса. Член Нацкомиссии здравоохранения Китая Чжэн Чжунвэй заверил, что при проведении клинических испытаний не были зафиксированы серьезные побочные эффекты.
- В Британии планируют впервые провести испытание вакцины от коронавируса при помощи введения SARS-CoV-2 добровольцам. В результате ученые смогут наглядно проверить действенность того или иного препарата.
- В США провели успешное испытание вакцины от Covid-19 компаний Johnson & Johnson и Arcturus Therapeutics. Организмы добровольцев выработали антитела против вируса, а побочные эффекты существенно не проявлялись.
- В Украине начнут создавать собственную вакцину против Covid-19. Первые прототипы могут появиться через два-четыре месяца.